يجب تأسيس معسكرات نزوح في السودان يأوي اليها الجياع ومن لا ماوى له





#أدركوا_الجياع ،، الحرب الكبرى

تصلني عشرات الرسائل المؤلمة

اتركونا من الفخفخة السياسية والعنطظة الاجتماعية؛ ولنعترف بالواقع المريع للمواطنين ؛

لسنا أكرم من السوريين والفلسطينين و..

يجب تأسيس معسكرات نزوح يأوي اليها الجياع ومن لا ماوى له ،

ويمدها برنامج الغذاء العالمي – الأمم المتحدة – بالطعام والدواء باشراف حكومي.

انهيار الجنيه ضاعف عدد الجياع

سنامنا كمل وناس برة فتروا والبطالة اثقلتنا والعمل الاجتماعي يتضاءل

والأداء المالي سالب الف

ولا أولوية لرعاية الجوعى

من الذي يمنع تنفيذ المعسكرات

أقله تخلو المدارس للطلاب

محمد هاشم الحكيم