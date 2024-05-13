



أسوأ ناس قابلوني

الاغترب وظن أن اغترابه ووظيفته هذه ستعوضه عن السودان

تلقى للأسف يقوليك نحن ما عندنا بلد و تاني ما راجعين زاتو ويقع سبا وشتما على السودان

يظن المسكين أن الغربة ستغنيه عن وطنه

و المسكين قد يطرد ذليلا حقيرا في أي لحظة فلا يجد مأوى يأويه و لا بلد تضمه

المسكين يظن أن الدول التي تطورت من حوله تطورت صدفة كده بس

ما عارف انو أهلها السابقين تعبو فيها قدر كيف

لازم تبذل الغالي و النفيس عشان يجو أولادك يلقو بلد يفاخرو بيها

حسي الآن في شباب هم ما جياشة و لا شيء و فيهم ناس كان مغتربين لكن رجعو للسودان وضحو بكل شيء عشان استشعرو الخطر الحقيقي المحدق ببلادهم

المؤامرة على السودان الآن انو يكون عندنا بلد و لا ما يكون عندنا بلد

و الله مهما عشت بره بلدك مرتاح فانت غريب و أجنبي وحتلقى من يحتقرك و ينتقصك

و قد صدق أهلنا لمن قالوا

من خل داره قل مقداره

والله السودان ده ما فارقناهو إلا متضرين

فهو عزيز علينا وقد ازداد عزا علينا بعد فراقنا له و الله المستعان

مصطفى ميرغني