ما قصة الحيتان السبعة ملوك تسعير الدواجن في مصر؟





أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عن بدء الإجراءات القانونية ضد سبعة كبار سماسرة في سوق الدواجن، بناءً على انتهاكهم لأحكام المادة 6 أ من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005. ورغم ذلك، لم يُكشف عن معلومات دقيقة حول هويتهم أو مصدرهم.

تواصلت جريدة “المصري اليوم” مع مصادر متعددة لفهم خلفية القضية التي أثارت اهتمام الجمهور، ولتحديد هوية “الحيتان السبعة” وهم ملوك تسعير الدواجن في مصر. وكشف مصدر في جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أن هؤلاء السبعة يشكلون “شبكة مرتبطة تعمل كمافيا لتسعير الدواجن”.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن هؤلاء الأشخاص يُعتبرون من كبار سماسرة الدواجن في مصر، حيث يقومون بوساطة بين الشركات المنتجة والتجار، ويحددون الأسعار بشكل إلزامي، بالإضافة إلى تحديد التسعيرة المناسبة للتجار من مختلف الفئات، بهدف تحقيق أقصى ربح ممكن.

وتواصلت «المصري اليوم» مع مسعد نحلة، أحد أقدم سماسرة الدواجن في مصر، للتعرف على الحيتان السبعة، لكنه قال باستحالة تسبب السمسار بكل هذه الجرائم المتشابكة، وألقى بكامل المسؤولية على الشركات والتي في رأيه قضت على السوق بشكل كامل خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف نحلة لـ«المصري اليوم» أنه يعرف السوق جيدا حيث يقوم السمسار بدوره الطبيعي في التوصيل بين الشركات والتجار في المحافظات وهي مهمة طبيعية في كافة الصناعات على مستوى الجمهورية لكن لا يمكن لأي مجموعة أن تتمكن من التحكم في سعر السوق والذي يتم من خلال الشركات فقط .

وأشار نحلة إلى أنه من غير المعقول أن يكون هناك حيتان من السماسرة حسبما أشار البيان المتداول وهم غير معروفين من الأساس أو لم يتسرب اسمهم حتى الآن للسوق الذي يهتم منذ إصدار البيان بمعرفة التفاصيل كاملة، إلا أنه مع ذلك لم يتم التعرف على الأسماء التي تتم الإشارة إليها في بيان حماية المنافسة .

من جهته، قال سامح سعد رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية إنه لم يتم القبض على السماسرة السبعة ولكن تم تحريك دعوى ضدهم فيما لم يتم القبض على أي حد حتى الآن لعدم إثبات التهمة من الأساس على المحرك ضدهم الدعوى القضائية من جهاز حماية المنافسة ومنافسة الاحتكار .

وأضاف سعد أنه من المستحيل أن تؤثر هذه الأخبار على أسعار الدواجن بالنزول خلال الأيام المقبلة خاصة أنها انخفضت بالفعل خلال الأسابيع الأخيرة مع غيرها من السلع الاستراتيجية ومن ثم لا يمكن نزولها أكثر من ذلك ولن يتحرك السعر إلى أسفل مرة أخرى بمختلف الأحوال.

بيان جهاز حماية المنافسة

ويشير جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلى تحريكه دعوى جنائية ضد 7 من كبار سماسرة الدواجن والتسمين البيضاء وفقا لمخالفات قانونية تأكد منها تنص على اتفاقهم على تحديد سعر كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين المباع من المزارع إلى تجار الجملة على مستوى الجمهورية بما يؤثر بالسلب على الأسعار في حلقات التداول .

هل أثرت القضية على أسعار الدواجن اليوم؟

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعا واضحا منذ صباح اليوم ولليوم الثالث على التوالي، حيث وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء إلى 79 جنيها بزيادة جنيه واحد عن سعر أمس في المزارع وفي المحلات حقق زيادة وصلت 6 جنيها ليصل إلى 94 جنيها بعدما كان بـ88 جنيها وفقا لسعر المستهلك .

اليوم الاثنين أيضا، شهدت أسعار الدواجن في السوق المحلية ارتفاعا، حيث بلغ سعر كيلو الدواجن الساسو أو البلدي في المزارع ما بين 95 و96 جنيهًا، بينما تراوح سعر كيلو الفراخ البلدي بين 103 و110 جنيهات للمستهلك.

وفي نفس السياق، سجل متوسط سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم الاثنين حوالي 88.4 جنيه، مرتفعًا بجنيه واحد تقريبًا عن الأسعار السابقة، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 75 و105 جنيهات.

أما سعر الدواجن البلدي للمستهلك، فقد بلغ اليوم حوالي 113 جنيهًا، ارتفاعًا بثلاثة جنيهات عن الأسعار السابقة، وتراوح سعر كيلو الدواجن البلدي بين 80 و130 جنيه.

المصري اليوم