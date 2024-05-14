



حتي لا يصبح جوان الخطيبي

قدوة

رحيل الشاب جوان الخطيبي المفاجي بالامس

هي رسالة للشباب من الجنسين



بالذات الضلو الطريق وفتنتهم الدنيا واتبعو الشهوات وغيرو في خلق الله وضلو واضلو

وما شهدنا الا بما قد علمنا والشهادة ستكتب وسوف نسأل عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون

كما شهد الصحابة حين مرور الجنازتين

وقال الحبيب صلي عليه وسلم

وجبت في الاولي والثانيه

والشاب بين يدي ربه ان شاء عذبه وان شاء غفر له

ان الله يفعل ما يشاء

وان كنت اعلم لهذا الشاب الميت من محاسن لذكرتها من باب الانصاف لكن والله لا اعلم له اي محاسن

ربما تكون له بينه وبين ربه

ولكن المهم والاهم علي الاسر مراعاة الابناء والبنات

فقد كثر الخبث في هذه الايام والعياذ بالله وماتت القدوات عدا القليل

وكثرة فتن الزمان

والخطوب

نحن شعب عاطفي جدا بالذات تجاه الموت

عسي ولعل يكون في موته عبرة لمن سار علي دربه

من الجنسين

استقم وانتظر الموت فالموت لا ينتظر استقامتك

نسال الله الهداية لنا ولكم في الدرايين

وانا لله وانا اليه راجعون