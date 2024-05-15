هذه ليست حربا عادية فهي حرب مركبة لازاحة شعب السودان بأكمله





علينا أن ندرك أن مخططات المحور لتأمين مصالحه في غرب إفريقيا و تشاد خاصة تتطلب منه القيام بالعمليات المعقدة التي يوجه لها المليشيا في دارفور و استخدامه للبروغاندا السوداء و سكوته عن قطع المساعدات عن المواطنين و الدعم الاماراتي الكبير المرضي عنه من قبل المحور و توجيهه للعملاء للتصريح بما يدعم هذا الخط ، علينا أن نتساءل لماذا جاءت تصريحات الهادي إدريس سكرتير حميدتي عن هدنة يطلب خلالها من المواطنين الخروج من الفاشر ليستبيحها الجنجويد ؛ لماذا جاءت تصريحاته هذه عقب لقائه بتوم بريليو المبعوث الأمريكي للسودان ..

و لكن علينا أن نتساءل لماذا يريدون من أكثر من مليون مواطن مغادرة فاشر السلطان مع أنه بإمكان المليشيا مهاجمة قيادة الفرقة و كل مواقع القوات في الفاشر دون التدوين العشوائي على المواطنين .. و لماذا يريدون أن يجوعو أكثر من مليون مواطن في الفاشر ليفرضوا عليهم التهجير ، الغرض واضح جدا هو تجريف ديمغرافيا الفاشر و طرد سكانها منها .

هذه ليست حربا عادية هذه حرب مركبة لازاحة شعب بأكمله ، ليس الغرض منها إحلال شعب مكانه و إنما الغرض الحصول على أرض بلا شعب و لا تأريخ و لا هوية

Hamd Naallah