الاحتياطي المركزي أم درمان.. قلعة الصمود

ظلت قوات الاحتياطي المركزي أم درمان قلعة عصية على المليشيا المتمردة تتكسر على حصنها النصال وتنهار الهجمات وتلقم الأعداء حجارة من الجحيم وحمماً من اللهيب إذ ظلت تتعرض لهجمات متواصلة وقصف مستمر تارة بالمدفعية وأخرى بالمسيرات إلا أن عزيمة وثبات فرسان الاحتياطي المركزي كان هو العنوان الأبرز في كل المحاولات التي باءت بالفشل الذريع.

اللواء البكري عبدالرحيم أبوحراز في إفادة (للمكتب الصحفي للشرطة) أوضح أنهم في تنسيق مع إدارة العمليات العسكرية أم درمان منذ نشوب معركة الكرامة في أبريل الماضي وتعرضوا لأكثر من ستة عشر هجوماً باءت جميعها بالفشل وأن صمودهم كان سبباً في تأمين أحياء الثورات ومن ثم كل محلية كرري.

كما أنهم شاركوا في تحرير منطقة سوق أم درمان من دنس المليشيا المتمردة واحتسبوا خلال هذه المسيرة عدداً من الشهداء من الضباط وضباط الصف والجنود نسأل الله أن يدخلهم الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.

وأكد أن الاحتياطي المركزي سيظل رقماً عصياً على التجاوز وأن قوات أبوطيرة ستكون صمام الأمان دوماً سنداً وعضداً للقوات المسلحة ولتأمين الوطن والشعب.

كما أوضح أنهم يشاركون في تأمين محلية كرري عبر الطوف المشترك والارتكازات والحملات المنعية.

المكتب الصحفي لشرطة السودان