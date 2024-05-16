تحقيقات وتقارير

الاحتياطي المركزي أم درمان.. قلعة الصمود

2024/05/16
الشرطة.png

ظلت قوات الاحتياطي المركزي أم درمان قلعة عصية على المليشيا المتمردة تتكسر على حصنها النصال وتنهار الهجمات وتلقم الأعداء حجارة من الجحيم وحمماً من اللهيب إذ ظلت تتعرض لهجمات متواصلة وقصف مستمر تارة بالمدفعية وأخرى بالمسيرات إلا أن عزيمة وثبات فرسان الاحتياطي المركزي كان هو العنوان الأبرز في كل المحاولات التي باءت بالفشل الذريع.
اللواء البكري عبدالرحيم أبوحراز في إفادة (للمكتب الصحفي للشرطة) أوضح أنهم في تنسيق مع إدارة العمليات العسكرية أم درمان منذ نشوب معركة الكرامة في أبريل الماضي وتعرضوا لأكثر من ستة عشر هجوماً باءت جميعها بالفشل وأن صمودهم كان سبباً في تأمين أحياء الثورات ومن ثم كل محلية كرري.
كما أنهم شاركوا في تحرير منطقة سوق أم درمان من دنس المليشيا المتمردة واحتسبوا خلال هذه المسيرة عدداً من الشهداء من الضباط وضباط الصف والجنود نسأل الله أن يدخلهم الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا.
وأكد أن الاحتياطي المركزي سيظل رقماً عصياً على التجاوز وأن قوات أبوطيرة ستكون صمام الأمان دوماً سنداً وعضداً للقوات المسلحة ولتأمين الوطن والشعب.
كما أوضح أنهم يشاركون في تأمين محلية كرري عبر الطوف المشترك والارتكازات والحملات المنعية.
441938576 766442858995945 6452406096139889712 n.jpg?stp=dst jpg p526x296& nc cat=110&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeEhMh1kdA5SFctGB2IClShuTkn54FmIw9NOSfngWYjD05TYMz7u qONaq39dly2R4mUlwYdvAYRqeAyKZN5I9ku& nc ohc=Ndq dKD a YQ7kNvgG7VIti& nc ht=scontent.fcai11 1
المكتب الصحفي لشرطة السودان

مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/16