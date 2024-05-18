



عدت للسودان لاجد انه لم يستفد سكان بورتسودان و عطبرة وكسلا وبقية الحواضر في الشمال من الكتلة المالية الضخمة التي تدفقت بسبب ارتفاع الايجارات 20 ضعفا !

بل الأغلب اتكلوا وناموا عليها وحولوها لمزيد من الشقق

في وقت بدا التجار النازحون في جني الارباح عبر الاستثمارات

صديقنا حسن – نازح -بدا من كشك في بورتسودان واليوم يستغل مقرا ضخما بالسوق الكبير لتجارته.

سيحدث احلال استثماري ضخم

وتتغير المعادلة

اعرف صديقا من بورتسودان باع محل اسرته التاريخي لتاجر من الخرطوم وتفرغ لادارة عمارة سكنية

وآخرون يمتلكون مصنعا شهيرا أجروه بمبلغ كبير يتقاسمونه !

عزيزي ان جدك بنى العمارة من الاستثمار الذي ضيعته !.

أي صاحب مال لا يستثمره فهو مغبون

الحديث ” اتجروا في مال البتامى لا تاكله الصدقة”

محمد هاشم الحكيم