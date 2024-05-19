أخصائية تغذية توضح مخاطر تناول البطيخ في هذا التوقيت.. اعرفها

من المهم دائمًا النظر إلى التوازن والاعتدال في تناول الأطعمة والفواكه، حتى الفواكه الطبيعية مثل البطيخ. تحتوي البطيخ على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، ولكن ينبغي تناوله بحذر وعدم الإفراط فيه، خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل صحية معينة مثل مرض السكري.

من الجيد أن يكون الناس على دراية بالمخاطر المحتملة لتناول البطيخ، لكن ينبغي أيضًا الاعتراف بفوائده الغذائية والمياه المهمة التي يوفرها، خاصة في فصل الصيف عندما يكون الترطيب أمرًا أساسيًا.

لذلك، يجب أن يكون الناس على دراية بكمية البطيخ التي يتناولونها وأن يدمجوا تناولها في إطار نظام غذائي صحي ومتوازن يتضمن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات والبروتينات والحبوب الكاملة.

اضطرابات الجهاز الهضمي

موضحة ان هنام بعض الناس تقوم بتناول كميات كبيرة من البطيخ وهو ما يزيد من فرص الاصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغازات، نظرًا لاحتوائه على كميات كبيرة من الألياف والماء. يمكن أن يؤدي هذا إلى شعور بعدم الراحة والانتفاخ.

قد يعاني بعض الأشخاص من حساسية تجاه البطيخ، يمكن أن تتراوح أعراض الحساسية من طفح جلدي وحكة إلى أعراض أكثر خطورة مثل صعوبة في التنفس وتورم الوجه والشفتين، خاصة فى حال تناوله في بداية الموسم لذا يفضل عدم تناوله خلال هذا الوقت.

التفاعلات الدوائية

وأشارت اخصائية التغذية ان البطيخ يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، والذي يمكن أن يتداخل مع بعض الأدوية مثل مدرات البول أو الأدوية التي تعالج ارتفاع ضغط الدم. قد يؤدي تناول كميات كبيرة من البطيخ إلى زيادة مستويات البوتاسيوم في الدم، مما يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى أو يتناولون أدوية معينة.

جريدة الدستور