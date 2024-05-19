عائشة الماجدي: نشطاء القحاتة أشباه الرجال بمرروا في أجندتهم في شهادة الغالي محمد صديق

انا شايفة نشطاء القحاتة أشباه الرجال بمرروا في أجندتهم في شهادة الغالي محمد صديق وبكتبوا في كلام كعب شديد !!

ياخ تُف في وشكم يا أشباه الرجال

ياخ حتي الشهادة عندكم فيها رأي ودايرين تعملوا قرفكم اليومي دا وتفريق وعنصرية وتميييز !!

يمين بالله الموت لو بتبدل إنتوا جزمة محمد صديق كتيرة عليكم يا جزم ..

هو صحي بموتوا الرجال وإنتوا كأشباه ياهو بتحرسوا صفحات الفيس ولايفات التك توك وشغالين هشتاقات وفارغة …

كدي واحد منكم يبقي راجل ويمشي يعزي أهل محمد صديق دا في ولدهم شوفوا كنتقدروا تظهروا في مقامات الرجال وشوفوا شنو بحصل ليكم ؟

ياخ انتوا ما بتشبهوا الشعب السوداني دا يا رمم القحاتة

فجاة بقيتوا طفح علي سطح الأرض ..

الغريبة تقديرات القدر يوم واحد ما سمعنا بناشط منكم مات ساي ولا شئ ياهو قاعدين لجنس دا …

قرفتونا الله يقرفكم

يااااا محمد صديق —-

أي حزن هذا واي وجع يتسلل مسامات الروح ويتوغل في أوردة القلب المكلوم علي محمد ..

حاولت أبعد من خبر إعتقاله وشهادته واروح بين الصفحات ومصادري الخاصة في الجيلي حتي أجد من يكذب لي إستشهاد محمد صديق ولكن تواقيت القدر قالت لا ..

تابعت فيديو وهو معتقل بين كلاب الدعم السريع حينما كان يسأل فيه أحد هؤلاء الأوباش قول رسالتك ؟ سؤالهم اللزج كالعادة نظرت لي وجه محمد وهو في كامل نظرة الرجال الرجال وفراسة الدنيا في عيونو وهو يمرر يده علي رأسه ويردد بالنسبة لشنو ؟

لم ينكسر محمد لهم وأظن هذا الكلام كان موجع لهم ..

محمد صديق تمت تصفيته من قبل المليشيا ولكنه في قلب السودانيين يظل ( وتد ) ومضرب مثل للفراسة ..

ترجل من وقت بعيد من الجيش ولكن عندما نادي المنادي أن حيّا علي الجهاد تحرك محمد وبإستعجال علي حماية العرض والإرض ولم يختفي مثل أشباه الرجال الذين تدثروا بالولايات وسافروا بلاد المهجر …

أمثال محمد صديق كُنا ندخرهم للأيام السمحة ولقيادة البلد

ولكن فضل محمد هو الشهادة بين صفوف الجيش وها هي القوات المسلحة تدفع دم أولادها واحد وراء الأخر وتروي تراب هذا البلد بدماء طاهرة وغالية ..

تعازينا الحارة لأهله ولعموم أسرته وتعازينا لكل من يعرف محمد

صديق …

ويقيني أن البكاء علي الفوارس عيب

أمشي يالحبيب وأنت عند مليك مقتدر

ودعناك الله يا محمد

عائشة الماجدي