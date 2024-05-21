🔴 اي جيش في الدنيا بتحصل فيه خيانة

استغرب من زول يقول ليك في خيانة في الجيش

ياخي للمرة المليون .. اي جيش في الدنيا دي بتحصل فيهو خيانة

و قبل كدة قلنا انو قبل كدة في عهد الرسول عليه الصلاة و السلام حصلت الحاجة دي في جيش بقيادة افضل الخلق عليه الصلاة و السلام

و هسي دي جيش المليشيا المرتزقة فيهو خيانة و في عناصر من مختلف الرتب موجودة داخل الدعم السريع موالية للجيش السوداني و بترفع تقارير

و داخل الجيش السوداني في رتب و عناصر موالية للدعم السريع و بترفع تقارير

و في حلتكم في كم نفر بطلعوا بتونسوا معاكم بالنهار و بالليل برفعوا تقارير للدعم السريع

و في مناطق سيطرة الدعم السريع في عناصر موالين للجيش و برفعوا تقارير للجيش

و كل جيوش العالم دي مخترقة و فيها ناس بترفع تقارير للجيوش البيغادي

و الحاجة دي ما اكتشاف ولا شي جديد … الحاجة دي بديهيات و اساسيات

و رغم ذلك تنتصر الجيوش …

ببساطة لانك مستحيل تقدر تتحكم في 250 الف شخص و تضمن نضافتهم وولاءهم المطلق .. مافي اساسا طريقة تقدر تعمل بيها الحاجة دي

ما حتقدر 250 الف شخص تضمن انو ما فيهم زول ماسكين عليهو حاجة او تم اغراؤه بمبلغ كبير او ماسكين ولدو او بتو رهينة او غيرها من الدوافع

و ما حتقدر تنضف الجيش من الخونة .. كضاب … انا دايما ضد اي كلام مافي آلية او طريقة لتطبيقو في ارض الواقع … اي ممكن تمسك ليك خائن خائنين تلاتة بي سببهم باقي الخونة يبقوا اكثر حذرا يعني خلال رفع تقاريرهم …

الشعار ده عامل زي شعار اي كوز ندوسو دوس الزمان بيتقال داك .. هو كلام و خلاص

اي مؤسسة فيها الكويس و فيها الكعب

نحنا تكفينا الامثلة زي محمد صديق رحمه الله و ادخله الفردوس الاعلى

يكفينا فخرا انو جيشنا فيهو زي ديل .. و الزيو كتاااااااااااار جدا في الجيش

و باذن الله الجيش السوداني سينتصر رغم الخونة الموجودين فيهو

ربنا باذن الله ما حيخذل الشرفاء الكتار جدا في الجيش السوداني

نحنا مع الجيش السوداني في اي معركة ينهزم فيها و نحنا معاهو في اي معركة ينتصر فيها و نحنا معاهو رغم وجود خيانة في صفوف الجيش …

باذن الله جيشنا سينتصر

Ahmed Crash