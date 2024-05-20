الجزء الأول :

قبل كده اتكلمت عن قضايا الإحتيال و قلنا ليييه المحتال الجاهل الغير متعلم بيقدر ينصب على الدكتور و المهندس و الضابط ؟؟ و وضحنا إنو المحتال بيدخل بي ثغرتين .. ثغرة ( الرغبة ) و ثغرة ( العاطفة ) .. يعني بيخاطب عاطفة الضحية او بيهبش رغبات الضحية عشان كده بيقدر بكل بساطة إنو يحتال على اذكى و اشطر خلق الله .

إحنا حاليا بنتعرض على اكبر عمليات الإحتيال بصورة مختلفة .. المحتال هنا ما عايز ينصب على اموالنا او ممتلكاتنا .. المحتال هنا بيتلاعب على عواطفنا و رغباتنا لتحقيق اهدافه الشخصية .

من خلال سلسلة ( بي ياتو ناحية ) ح نحاول نجاوب على كتير من الأسئلة البتدور في اذهان الناس و نشرح للناس الاسلوب الاحتيالي البنتعرض ليهو من بداية معركة الكرامة .. كل المطلوب منك كقارئي انو تجهز كباية قهوة بدون سكر و دواء و تحاول تدعم سلسة المقالات دي عشان المحتالين ما يهجموا عليها عبر كتائبهم الالكترونية .

ح نحلل من خلال السلسلة دي حكاية ( إستشهاد ) ايقونات النضال و العسكرية على راسهم البطل الشهيد الحي محمد صديق .. ح نحاول نعرف هل فعلا” البرهان و اركان حربه مجرد خونة أم ابطال حقيقين ؟

ح نحاول نعرف اسباب امتناع الجيش عن تسليح المقاومة الشعبية .. ح نحاول نعرف ليييه البرهان ما عايز يشكل حكومة حرب ؟؟ ح نحاول نعرف ليييه الجيش بكل قواته بيأخر و يعطل عمليات الهجوم و التحرير ؟؟ و ليييه الجيش معطل سلاح الإعلام الحربي البيعتبر اهم سلاح في المعركة ؟؟ و ح نتكلم عن سياسة ( الحفر بالإبرة ) او النفس الطويل هل هي سياسة ناجحة ولا فاشلة ؟؟

احنا يا جماعة في سبتمبر ٢٠١٩ لقينا نفسنا راكبين مع القحاطة في سرج واحد بسبب عشمنا الحقيقي في الحرية و السلام و العدالة و في ١٥ ابريل لقينا نفسنا راكبين في سرج واحد مع الكيزان بسبب كرامتنا و عروضنا و ارضنا و هسسسه حملات تخوين قادة الجيش بتخاطب عاطفتنا و رغباتنا عشان تركبنا في سرج واحد مع المليشيا .

جهز كباية قهوتك و تعال لي بدون ما تكون لابس توب حزبي عشان تستوعب إحنا بنقول في شنو .



نزار العقيلي

.. يتبع …

#بي_ياتو_ناحية