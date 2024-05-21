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قبل أيام تلقى كاتب الكاهن ودبل ليهو والليلة تلقى كاتب البرهان الخائن
لم نتعلم الدرس بعد!
فما زال الناس ينقادون بنظرية العقل الجماعي
يفتح الفيس بوك فيجد عدة منشورات تتناول أمرا معينا من جانب معين فيفعل هو ذات الأمر و يبني رأيه على رأي التريند
زي ما انساق الناس حول تسقط بس
و زي ما انساق الناس حول التعايشي للسيادي
وزي ما انساق الناس بشالو كوز وجابو كوز
قبل أيام تلقى كاتب الكاهن و دبل ليهو
و الليلة تلقى كاتب البرهان الخائن
يبني قرارته و مواقفه على العاطفة العابرة و اللحظية
مصطفى ميرغني
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