سياسية
شرطة محلية دنقلا تنفذ حملة مشتركة لمكافحة الظواهر السالبة وإزالة الاكشاك غير المقننة – صور
نفذت شرطة محلية دنقلا برئاسة شرطة الولاية الشمالية حملة كبري لمكافحة الظواهر السالبة وإزالة الاكشاك غير المقننة شاركت فيها شرطة محلية دنقلا والقوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات والمباحث المركزية ومحلية دنقلا وشرطة المرور والشرطة الامنية وشرطة الطوارئ استهدفت الحملة محلية دنقلا وشملت الأسواق والشوارع والباعة المتجولين واماكن التجمعات خارج المستشفيات وكل المواقع المخالفة للقانون والمهددة لامن واستقرار المواطن.
العميد شرطة أحمد محمد عبدالجبار مدير شرطة محلية دنقلا اوضح (للمكتب الصحفي للشرطة ) ان هذه الحملة تأتي انفاذاً لقرارات لجنة أمن الولاية بمكافحة الظواهر السالبة وإزالة الاكشاك غير المقننة و المشوهة للمدينة وبسط الامن وفرض هيبة الدولة ، مبيناً ان الحملة امتدت لثلاثة ايام واسفرت عن إزالة عدد (٦٨) كشك غير مقنن ، اضافة لعدد (٤٨) طبلية غير مقننة وعدد (٤٠) تربيزة فريشة وضبط عدد (١٠) تكتك فريشة في الأسواق و الشوارع العامة وعدد (١٥ ) محلات شيشة بالكافيهات والكافتريات ، مؤكداً مواصلة الحملات حتي القضاء علي كل الظواهر السالبة وجعل مدينة دنقلا من المدن الآمنة والمستقرة للوطن والمواطن ، مضيفا بأنه التقي المدير التنفيذي لمحلية دنقلا لإيجاد أسواق بديلة منظمة للمواطنين الذين شملتهم الازالة تقديراً لظروفهم المعيشية وقد وجدت الحملات استحسان ورضا من المواطنين والتجار.
وتفيد متابعات ( المكتب الصحفي للشرطة) ان هذه الحملات تمت بإشراف ومتابعة مدير شرطة الولاية الشمالية ولجنة أمن الولاية والمدير التنفيذي لمحلية دنقلا.
المكتب الصحفي لشرطة السودان
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