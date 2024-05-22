شرطة محلية دنقلا تنفذ حملة مشتركة لمكافحة الظواهر السالبة وإزالة الاكشاك غير المقننة – صور

العميد شرطة أحمد محمد عبدالجبار مدير شرطة محلية دنقلا اوضح (للمكتب الصحفي للشرطة ) ان هذه الحملة تأتي انفاذاً لقرارات لجنة أمن الولاية بمكافحة الظواهر السالبة وإزالة الاكشاك غير المقننة و المشوهة للمدينة وبسط الامن وفرض هيبة الدولة ، مبيناً ان الحملة امتدت لثلاثة ايام واسفرت عن إزالة عدد (٦٨) كشك غير مقنن ، اضافة لعدد (٤٨) طبلية غير مقننة وعدد (٤٠) تربيزة فريشة وضبط عدد (١٠) تكتك فريشة في الأسواق و الشوارع العامة وعدد (١٥ ) محلات شيشة بالكافيهات والكافتريات ، مؤكداً مواصلة الحملات حتي القضاء علي كل الظواهر السالبة وجعل مدينة دنقلا من المدن الآمنة والمستقرة للوطن والمواطن ، مضيفا بأنه التقي المدير التنفيذي لمحلية دنقلا لإيجاد أسواق بديلة منظمة للمواطنين الذين شملتهم الازالة تقديراً لظروفهم المعيشية وقد وجدت الحملات استحسان ورضا من المواطنين والتجار.