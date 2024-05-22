عقبة أمام فقدان الوزن.. ماذا نعرف عن مقاومة الأنسولين؟

أوضح الدكتور روبرت لوستيج، أستاذ طب الغدد الصماء لدى الأطفال، أن فقدان الوزن ليس مجرد مسألة تقليل السعرات الحرارية، بل يتعلق بكيفية تفاعل الجسم مع الطعام، خاصة فيما يتعلق بمقاومة الأنسولين.

في حوارٍ مع ستيفن بارتليت في بودكاست “يوميات الرئيس التنفيذي”، لفت لوستيج الانتباه إلى دور السكر، خاصة الفركتوز، في تعقيد عملية فقدان الوزن، واصفاً الفركتوز بـ”السم”، قائلاً: “إن الجسم يعالج السكر بطريقة مشابهة للكحول؛ ما يسفر عن مشاكل صحية متعددة كالاضطرابات الأيضية، وتدهور الوظائف العقلية، والإدمان”.

وأكد لوستيج أن الإفراط في تناول السكر يرفع من خطر الإصابة بمرض السكري بنسبة 29%، وهو سبب رئيس في مقاومة الأنسولين التي تعوق عملية فقدان الوزن.

وأضاف أن السكر والكربوهيدرات المكررة يرفعان مستويات الأنسولين؛ ما يعزز تخزين الدهون في الجسم.

وذكر أن معظم الأشخاص الذين يعتمدون على تقييد السعرات الحرارية فقط يواجهون صعوبة في الحفاظ على وزنهم المفقود، حيث يعيدون اكتسابه بسرعة بسبب عدم معالجة مشكلة مقاومة الأنسولين.

ويوصي الدكتور روبرت لوستيج بتقليل تناول الكربوهيدرات المكررة والسكر لتحسين النظام الغذائي عن طريق تناول الأطعمة الطبيعية والابتعاد عن السكر المضاف؛ ما يسهل عملية فقدان الوزن بشكل مستدام.

إرم