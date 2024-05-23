نزار العقيلي: (ما تعملو من الطين تورته)

القرادة قالت ( انا و الجمل جبنا العيش من القضارف ) .. اتذكرت المقولة دي و انا بشاهد في ناس بتحاول تنسب مجهودات الجيش لنفسها .. و لو ربنا شاء بعد انتصار الجيش في المعركة ح ترتفع اصوات القراد و هي تتحدث عن ادوارها في المعركة و تتجاهل و تقزم دور القوات المسلحة .. المهم ده ما موضوعنا .. موضوعنا الاشاعات و الدعوات المستمرة لتدمير البنية التحتية للبلد .

يا جماعة الله يرضى عليكم ما تكونوا غشيمين ياااخ .. قبل يومين قلنا ليكم الجيش ما بيقدر يدمر المصفى و ما بيقدر يحطم كبري او يدمر مستشفى .. ما عشان ما بيستطيع .. بالعكس والله .. الجيش السوداني عندو قدرة تدميرية فوق ما تتصورو و عندو قوة مميتة قادرة إنو تمسح مئات الكيلومترات .. لكن بسبب طبيعة المعركة ما بيقدر لانها معركة حرب مدن و اي قوة مميتة يتم استخدامها او اي تدمير كلي للأعيان و المرافق الحكومية و البنية التحتية ح يفتح علينا ابواب ما بتتقفل باخوي و اخوك مع المجتمع الدولي و الاقليمي و القانون الدولي و الانساني .. الجيش ممكن يعمل تدمير جزئي في المصفاة او يضرب علبة او علبتين من اي كبري او يستهدف مخزن داخل مستشفى او اي مرفق حكومي .. لكن تدمير كامل دي ما بتحصل ياااااابشر .. دي بتجيب مشاكل مع المجتمع الدولي و مع القانون الدولي .. ح يطلع كائن يقول لينا طز في المجتمع الدولي البيتفرج على انتهاكات المليشيا تجاهنا .. و ده هو الكلام العاطفي .. اي خرق للقانون الدولي و الانساني بيدخلنا في عقوبات و مشاكل و ما ح نقدر نجيب لينا مسيرة او حتى لستك اسبير للاباتشي و بالتالي ح ينهار الجيش في اسرع وقت ممكن تتخيلو .. يبقى يا مؤمن .. دعوات التدمير الكلي للاعيان و المرافق هي دعوات للوقوع في الفخ .. و الجيش لا يمكن انو يستجيب لدعوات وهمية ذي دي .

المليشيا دي علاجها وااااحد .. ما محتاجة قوة مميتة او قوة تدميرية تقضي على الاخضر و اليابس .. تدمير المليشيا بيتطلب من الجيش إنو يواجهها بذات اسلوبها القتالي .. ودي الحاجة الشغال عليها الجيش حاليا” .. و باذن الله بعد اكتمال تدريبات المقاومة الشعبية و جاهزيتها تماما ح تشوفوا نهاية معركة تسر بالكم و تشفي صدوركم .

انشروا الوعي و ما تساهموا في دعم الموتورين البروجوا للتدمير الكلي للبنية التحتية .. و لا البروجو لاتهامات الخيانة داخل الجيش .. حاليا في بعض الاقلام تراجعت عن تخوين قيادة الجيش فجأة كده و بدت تمدح و تتكلم بي صوت العقل .. اها ديل نقول عليهم مطبلاتية ذي ما كانوا بقولوها لينا ؟؟ ولا نقول ( منافقين ) ؟؟ ولا نقول ليهم اتراجعتو بي ياتو ناحية ؟

اها البعض الاخر منهم قالو بي صريح العبارة ( كنا غلطانين و تاني ما بنهاجم البرهان ) اها ديل بنقول ليهم بي صوت حمادة عباسية ( احيييييييا ) … يا جماعة القلم ده أمانة كبيرة شديد و اذا ما بتقدر عليهو ( ما تشيلو )

نزار العقيلي