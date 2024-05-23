تبيان: هنالك جهات مجهولة لها المقدرة على تحريك مؤشر القرار داخل السودان

قبل اليوم كتبتُ بعض الكلمات وأهمها أن إنهاء المشروع الذي يستهدف السودان يعتمد على إمكانية إفراد دائره ( رقص ) لمليشيا الدعم السريع لإستعراض منهجية المشروع الذي تسعى بعض الدول لفرضٍه على الشعب السوداني عبر بندقية آل دقلو هذه الدائره ستعمل على تعرية المشروع بأحزابه ومنظماته ومرتزقته المقاتليين لأنه مشروع قائم على إهانة الشعب وإزلاله وسرقة مواردة … ومن الضروري أن يرى الناس الوجه الحقيقي لذلك …

اليوم أكتب

الظاهر يقول بأن هنالك جهات مجهوله لها المقدره على تحريك مؤشر القرار داخل السودان ووجهتها الحل التفاوضي .. هذه الجهات تعمل الآن وبشكل بطيء على إطالة أمد الحرب للتخلص من الكتله الصلبه لكلٍ من للإسلاميين و للدعم السريع والحركات عبر طحنها ببعضها البعض لمحاولة إيصالها (لنقطة الفتور ) ثم الإنهيار وعدم المقدره على الحسم العسكري لإجبارها على قبول الحل بالحوار دون الإنتصار وقتها ستكون الأطراف متزنه غير منتصره ..

الوصول إلى هذه ( النقطه ) سيعني بأن العناصر المقاتله والمؤثرة قد تلاشت نتيجة للإحتكاك المتواصل والإستنزاف المتحرك بين الأطراف وأن بناء المجموعات المذكورة قد إنهارت بعد فقدان الكوادر المؤهله مما يعني الهشاشه والرضوخ لمخطط الهبوط الناعم لتركيع الكل عبر الإتفاق المُلزم .. وهذا يعني الرضى بوجود الكل وأولهم الدعم السريع…

لذلك أكتب

وأقول بأن هذه المعركة أساس نجاحها هو الحرص والحفاظ على الكتله الصلبه لكل مجموعه دون الوصول لنقطة ( الفتور )

تبيان توفيق الماحي أكد