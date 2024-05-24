بالنسبة ل (الفتى المدهش) جعفر فالأمر يختلف لانه ما زال يتلمس خطواته في درب العمالة

□□ أولاد السليمة

□ تقول المخرجة المصرية إيناس الدغيدي عن الفنان المصري الرحل أحمد زكي: ( وإحنا بنصور فيلم “استاكوزا” كان كل شوية بيعاكسني.

○ فقولتله: يا أستاذ أحمد هو أنا حلوة للدرجة دي؟

○ رد عليا وقالي : ولا حلوة ولا نيلة أنا اللي دني)!

□ تذكرت حديث الدغيدي بعد أن اطلعت على جزء من حوار تلفزيوني مع ياسر عرمان.

□ حاول فيه أن يقنع الناس بأن الفظائع التي ارتكبها الجنجويد في قرى الجزيرة لم تكن من فعل تلك القوات، إنما هنالك طرف ثالث هو الذي قام بها!

□ وهكذا ظل ياسر عرمان حاضر الهمة عندما يتعلق الأمر بالدناءة، لا يفتر من تكرار السقوط، ومن المؤكد أنه سوف يرد في يوماً ما على أبناء دقلو كما قال الفنان أحمد زكي للمخرجة إيناس،د.

□ وياسر هذا لا ينافسه في الأمر إلا (الجنا الاسمو) جعفر حسن، وهذا لعمري يمثل حالةً جديرةً بالدراسة والتحليل العميق.

□ لا لشيء الا لأنه صغير في السن والتجربة، ومن واجب المجتمع أن يأخذ بيده، وأن يضعه على جادة الطريق.

□ فلهذا الشاب اليوم تصريح مدهش، إذ قبل أن يستبين الناس ما حدث من معارك فجر اليوم في مصفاة الجيلي، وقبل أن (يقُش عيونو) سارع بالتصريح بأن الجيش استخدم الفسفور الأبيض والقنابل (المحرمة دولياً) لقصف المصفاة.

□ علماً بأن النيران ما زلت مشتعلة في المصفاة حتى اللحظة، و ليست هناك جهة (فنية) استطاعت أن تدخل الموقع لإطفاء الحرائق وستر الجثث.

□ ولكن خيال (الولد) جعفر تحول إلى معمل وكالة (EPA) فأخذ العينات، وقام بتحليلها ونشر نتائج تحاليله.

○ (بسم الله ما شاء الله عليهو)!

□ أما بالنسبة لتصريحات ياسر عرمان فإنه إن لم يجاهر بها فالشعب السوداني يعلمها، ويعلم منطلقاتها ومسبباتها، ويجد أنها متسقة مع مواقف الرجل، الذي استمرأ أن يكون كما هو.

□ أما (الفتى المدهش) جعفر فالأمر يختلف لانه ما زال يتلمس خطواته في درب العمالة، ونقدر نقول عليهو (جاهل صغير وحمامة).

□ لذلك أدعو الجميع أن يأخذوا بيده، حتى يتجاوز فترة مراهقته السياسية الحساسة.

□ ولكن برغم ذلك هناك سؤال واحد فقط يجب أن نوجهه (للابن جعفر)، مفاده: هل وصل الى علمك بأن قوات الدعم السريع قامت بإغتصاب نساء وفتيات سودانيات؟

□ قبل الختام

عنوان المقال لا يمت بصلة لصاحبي التصريحين، إنما يمثل تعبيراً درج بعض الناس على استخدامه بلغة دارجة تعبيراً عن (فعل مقرف) اقترفه أحدهم لذلك وجب التنبيه أنه صفة للتصريحات، وليس للمصرحين!

حسام عامر جمال الدين