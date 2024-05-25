حمدت الله كثيرا أن محمد الصديق استشهد و قتلوه الدعامة بعد أن أسروه مباشرة

الناس ديل لو كان خلو حي كان حيعذبو عذاب شديد ففي رأي ربنا رحمه بهذه الشهادة

الكلام ده بمهد بيهو لانو العايشين في معتقلات الدعم السريع يعيشون مش في أوضاع مأساوية و الله لو في شيء أسوأ من المأساوي بكون

بعرف زول اعتقلو حالتو في بداية الحرب من أهلنا الزرقه اعتقلوه والله جاءنا بنص عقله شبه بقى مجنون

بدوهم في اليوم قبضة يد من الرز دي الوجبه اليوم كلو

و اليوم كلو بدوك نص كوز مويه

و قصص تانيه انو قضاء الحاجة بكون في جرادل في نفس المكان الانت قاعد فيهو

و معتقلات أصلا ما بكون فيها كهرباء و لا تنفيس زي الناس

في ناس كتار قبضت أرواحهم في معتقلات الرم.م ديل بسبب الأوضاع السيئة جدا

ده غير الذلة و المهانة و القرف

والله يا أخوانا تقع جمبنا طلقة دوشكا و لا تجينا شظايا مقذوف كان أهون علينا بكتير من يجونا دعامه يتكلمو معانا أيام كنا بالخرطوم

ديل أسوأ خلق الله والله

عجرفة و قلة أدب و إهانة و عدم تقدير لأي شي

حتى كبار السن بتلقاهم معتقلين و بعاملوهم أزفت معاملة

ربنا ياخدهم أخذ عزيز مقتدر

المفروض الناس تشتغل إعلاميا في موضوع الأسرى ديل

وتصعدوا البقدر يترجم كلامي ده يكتبو بالانجليزي يترجمو و يحاول ينشرو في أي منصة

لا حول و لا قوة إلا بالله

مصطفى ميرغني