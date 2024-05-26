بادي: السودان يملك أقوى جيش في افريقيا

أكد الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، أن السودان يمتلك أقوى جيش في أفريقيا، وأنه سينتصر في معركة الكرامة ضد دول البغي والاستكبار.

وخلال مخاطبته في حفل وداع حجاج بيت الله الحرام يوم السبت، الذين سيغادرون إلى ميناء بورتسودان فجر يوم الأحد، أكد على أن تكالب الأعداء لن يثني عزم السودان، بل سيزيده قوة ومنعة ويعزز وحدته. كما دعا الحجاج إلى التضرع إلى الله لحفظ السودان وأهله، ولنصرة القوات المسلحة.

أشاد الحاكم بجهود قيادة وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية وإدارة الحج والعمرة واللجان المساعدة والشركاء في نجاح برنامج الحج.

وأوضح دكتور شهاب الدين يوسف، مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا للحج، أن الحاكم قام بنقل ملف الحج إلى إدارة جديدة في الوزارة، وأن هذا الملف كان تحديًا يتطلب تعاون الجميع.