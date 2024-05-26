سياسيةأبرز العناوين

بادي: السودان يملك أقوى جيش في افريقيا

2024/05/26
mig29 sudanese
ميج 29 - طائرة مقاتلة

أكد الفريق أحمد العمدة بادي، حاكم إقليم النيل الأزرق، أن السودان يمتلك أقوى جيش في أفريقيا، وأنه سينتصر في معركة الكرامة ضد دول البغي والاستكبار.

وخلال مخاطبته في حفل وداع حجاج بيت الله الحرام يوم السبت، الذين سيغادرون إلى ميناء بورتسودان فجر يوم الأحد، أكد على أن تكالب الأعداء لن يثني عزم السودان، بل سيزيده قوة ومنعة ويعزز وحدته. كما دعا الحجاج إلى التضرع إلى الله لحفظ السودان وأهله، ولنصرة القوات المسلحة.

أشاد الحاكم بجهود قيادة وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية وإدارة الحج والعمرة واللجان المساعدة والشركاء في نجاح برنامج الحج.

وأوضح دكتور شهاب الدين يوسف، مدير عام وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية ورئيس اللجنة العليا للحج، أن الحاكم قام بنقل ملف الحج إلى إدارة جديدة في الوزارة، وأن هذا الملف كان تحديًا يتطلب تعاون الجميع.

وقد قبلت الادارة الملف وانجزته وعبرت به إلى بر الأمان بفضل رعاية الحاكم وجهود القائمين عليه من غرفة إنجاح ملف الحج واللجان المساعدة خاصة لجنة الإسناد ولجنة الحج ولجنة الارشاد والشركاء.
وقدم الشيخ علي عثمان الحاج الأمين العام للمجلس تنويراً مفصلاً عن الحج وزيارة المدينة المنورة، مبيناً أن كلفته لا تساوي قيمة ثواب الحج وفضائله ودفع بحزمة من التوجيهات والارشادات والوصايا للحجاج.
واوضح الشيخ صلاح الدين رحمة الله باسوم مدير الادارة العامة للحج والعمرة ان عدد الحجاج المغادرين الإقليم لأداء مناسك الحج بلغ 184 حاجاً منهم 143حاجاً عبر البحر و41 حاجًا عبر الطيران.
مستعرضاً تفاصيل خطوات اجراءات الحج والمراحل والخطوات التى اتبعتها ادارته والشركاء لتجاوز خطوات دمج بعثة الإقليم في احدى الولايات المجاورة، داعياً الحجاج ان يمثلوا الاقليم خير تمثيل وان يتعاونوا مع امرائهم وان يعكسوا صورة زاهية عن الاقليم.
444203994 488325230215854 1445726892916452980 n.jpg?stp=dst jpg s600x600& nc cat=101&ccb=1 7& nc sid=5f2048& nc eui2=AeFLRKAyOHxHRt68TE3rNv49w2DRMGN8ckbDYNEwY3xyRp72VuID0CxgyAnImcpP5zZ9g fDuwYOm7zDkZJq2Khp& nc ohc=uxeBi57jrr4Q7kNvgFcWN4a& nc ht=scontent.fcai11 1
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/05/26