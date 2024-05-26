مؤتمر تقدم يفتقد ( محمد الأصم ) !!

عشان كدا مؤتمرهم زول جاب خبرو مافي ولا عمل حراك في الميديا ولا في اوساط المثقفين ولا وكالات الأنباء والقنوات الخارجية ولا حتي قروبات الجماهير !

عدم وجود الأصم أصاب مؤتمر تقدم بموت سريري !!!

وإن كان الأصم بلعب لصالح ورقه من زمان وسافر شاف مستقبله باكراً وربما يجهزه ( القوشاب ) لتولي أمر ما في قادم الفترات …

هؤلاء التقدميين ظنوا أن ( خالد جاويش ) سوف يُغطي محل ( الأصم ) وتناسوا أن جاويش لم يعرفه أحد غير أسامة سعيد الذي كان يحمل له حقيبته وبعض من أغراضه !!!!

عائشة الماجدي