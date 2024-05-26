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مؤتمر تقدم يفتقد (محمد الأصم) !!
مؤتمر تقدم يفتقد ( محمد الأصم ) !!
عشان كدا مؤتمرهم زول جاب خبرو مافي ولا عمل حراك في الميديا ولا في اوساط المثقفين ولا وكالات الأنباء والقنوات الخارجية ولا حتي قروبات الجماهير !
عدم وجود الأصم أصاب مؤتمر تقدم بموت سريري !!!
وإن كان الأصم بلعب لصالح ورقه من زمان وسافر شاف مستقبله باكراً وربما يجهزه ( القوشاب ) لتولي أمر ما في قادم الفترات …
هؤلاء التقدميين ظنوا أن ( خالد جاويش ) سوف يُغطي محل ( الأصم ) وتناسوا أن جاويش لم يعرفه أحد غير أسامة سعيد الذي كان يحمل له حقيبته وبعض من أغراضه !!!!
عائشة الماجدي
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