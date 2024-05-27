نزار العقيلي: (العطا طااااار ومعطا)

حديث العطا امبارح كانت كل رسائله و إجاباته واضحة و صريحة جدا” ما عدا فيما يتعلق بالعمل العسكري و دي حاجة طبيعية لانو مافي قائد جيش ممكن يديك معلومات عسكرية واضحة .. اما باقي رسائله و إجاباته فيما يتعلق بالشأن السياسي الداخلي و الخارجي كانت قوية و واضحة جدا” .. جميع إجابات العطا كانت مدروسة تماااماً بي دقة شديدة و ذكية جداً جداً .

لقاء العطا امبارح رغم جماله و روعته إلا أنو لم يجد إي رواج و إحتفائية على وسائل التواصل ذي باقي لقاءاته و خطاباته و ده بي سبب إجابته في موضوع مشاركة الإسلاميين في المعركة .. كانت إجابات في منتهى الذكاء و الدهاء و الثعلبة .

دائما” كنت بقول للإسلاميين إنو اللعبة العملها العطا في القحاطة ايام لجنة ازالة التمكين قاعد ينفذها معاكم بي حذافيرها بس طبعا كعادتهم كانوا بيهاجموني بي هيستريا .. مساكين .. الصدمات المتتالية اثرت عليهم شديد .. اكتر حاجة ضحكتني في لقاء العطا امبارح هو حديثه عن عدد الإسلاميين المشاركين في القتال و على فكرة الإحصائية الضئيلة التي ذكرها العطا للاسلاميين المشاركين في القتال هي إحصائية حقيقية تماما و ليست تمويها .. يبقى السؤال وين باقي كتائب الإسلاميين و دروعهم ؟؟

في إجابات للعطا خلال اللقاء جعلت العطا مكشوف من خلال لغة جسده و هي الإجابات المتعلقة بموضوع ساحل البحر الأحمر و موضوع مشاركة الإسلاميين و ديل كانوا اهم رسائل في اللقاء و يتخيل لي إنو اللقاء اتعمل مخصوص عشان الموضوعين ديل تحديدا و باقي المواضيع كانت تمومة جرتق .

بتنا الإعلامية المتميزة جدا لينا يعقوب هي زااااتا ( امن يا جن ) .. لينا دي مفروض تكون بي رتبة ( عقيد ) في الجهاز

غايتو حملة الهجوم على العطا جاهزة بس منتظرة التعليمات و لحظتها ح نشوف هجوم إعلامي شرس و غير مسبوق في حق العطا .

نزار العقيلي