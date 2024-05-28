راشد عبد الرحيم: تقدم تتأخر

تقدم تتأخر بل تسقط في إمتحان القيم التي تدعوا لها من النزاهة و الوطنية و حرية الرأي .

اثبتت تقدم في مؤتمرها المنعقد في أديس أبابا انها جماعة بلا قيم و بلا حياء .

فشلت حتي في إتاحة الحرية للمشاركين في جلساتها .

هبت جموع المؤتمرين في وجه عضو مؤتمرهم الذي بدا حديثه مشيرا لإنتهاكات الدعم السريع في الجزيرة و أسكتوه.

إنطلقت ذات الحناجر لتهتف و تهلل لمن يتهم و يدين القوات المسلحة و من يشيد بام قرون .

أسكتهم المال الحرام الذي يقيمون به مؤتمرهم و عجزوا عن رؤية كل بشاعة و إنتهاكات الدعم السريع التي اصابت اهلهم و قراهم في الجزيرة و في كل السودان .

تنكروا لأقاوليهم السابقة و سكت شاعرهم أزهري محمد علي عن عبارته الشهيرة ( تسقط كتائب الجنجويد )

خالد سلك احد أساطينهم الكبري قال بلا حياء ( من يقولون أن إنتهاكات الدعم السريع ممنهجة وانتهاكات الجيش أخطاء فردية هؤلاء قوم مجردون من الأخلاق والقيم والأحاسيس ومن أى شئ، القوات المسلحة تقصف المدنيين وتقتلهم )

جمع المؤتمر كل النفايات المطرودة من أحزابها من حزب الأمة و الإتحادي الأصل و المؤتمر الشعبي و غيرها .

يبحثون في إعادة هيكلة القوات المسلحة و الدستور و القانون و ليس من بينهم من يشهد له سجل في القوات المسلحة و أجهزة العدالة .

جمع المؤتمر ستمائة مشاركا للنقاش و التقرير في كل الشان السوداني في عدة أيام .

جلساتهم لم تكن حوارا و نقاشا بل للبصم علي قرارات و توصيات معدة سلفا خرجت من الذين مولوا مؤتمرهم و صرفوا علي تذاكر و سكن و معيشة هذا الجيش الجرار و في افخم الفنادق .

خرج المؤتمر بنتيجة واضحة واحدة و هي دعم الدعم السريع بتبرئته من جرائمه و تحقيق اهدافه في التفاوض لينجوا من تدمير ما تبقي له .

دعموا التمرد و هم ينادون بجلب المساعدات الإنسانية التي تمون قواته .

اصابت مذيعة الحدث حين أخطأت و قالت ( كلمة مرتقبة من قائد الدعم السريع عبد الله حمدوك )

راشد عبد الرحيم