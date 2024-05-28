مواطن سوري اختصر لي عشرات التحليلات، قلت له “الدور جاء علينا” قال لي يا زلمة انتو دوركم كان قبلينا، لكن أخرتوه، السؤال ليش تأخر السودان أنه يسقط بعد سوريا وليبيا واليمن؟! والاجابة واضحة انتو كان عندكم البشير وجماعته هم التكسرت عليهم الخطط الرهيبة.

قلت له لكن في ناس يقولوا هم السبب، هم الصنعوا المشاكل. قال لي طبعا .. هم لو ما بيعرفوا يعملوا مشاكل ما يقعدوا ولا لحظة، يعني انت راح تحارب امريكا واسرائيل بالدبلوماسية والحكي؟! يعملولك مليشيا تعملهم مليشيا، يعملولك جواسيس في الاحزاب عندك تعمل لهم جواسيس على جواسيسهم، يعني راح تضرب امريكا بالصواريخ ولا راح تعمل جواسيس في السي آي إيه.

مكي المغربي