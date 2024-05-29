يارب قريبا ترجع الحياة لبحري والخرطوم وكل السودان

بتكلم مع واحد قاعد في المنطقة (س) في بحري

وكانت خالصة للدعم السريع

الآن بحدثني بتواجد الجيش و بالتالي وجود الحياة و عودة بعض الأسر

و أكد لي المعلومة دي زول تاني من أبناء المنطقة

و أنا لحدي قبل المعلومة دي اليوم كنت قايل المنطقة دي خالصة للعدو

و ده بوريك انو الجيش شغال في صمت وتكتم شديد

يارب قريبا ترجع الحياة لبحري والخرطوم كلها وكل السودان

مصطفى ميرغني