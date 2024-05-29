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يارب قريبا ترجع الحياة لبحري والخرطوم وكل السودان
بتكلم مع واحد قاعد في المنطقة (س) في بحري
وكانت خالصة للدعم السريع
الآن بحدثني بتواجد الجيش و بالتالي وجود الحياة و عودة بعض الأسر
و أكد لي المعلومة دي زول تاني من أبناء المنطقة
و أنا لحدي قبل المعلومة دي اليوم كنت قايل المنطقة دي خالصة للعدو
و ده بوريك انو الجيش شغال في صمت وتكتم شديد
يارب قريبا ترجع الحياة لبحري والخرطوم كلها وكل السودان
مصطفى ميرغني
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