لماذا هناك أناس تصدوا للدفاع عن السودان وواجهوا هؤلاء الرعاع بدمائهم وأموالهم

لماذا هناك أناس تصدوا للدفاع عن هذه البلاد وواجهوا هؤلاء الرعاع بدمائهم وأموالهم ، لماذا نحن ومعنا آخرون تصدينا للخطاب المضلل الذي تمارسه الميليشيا ومن خلفها الإمارات ، أتظنون أننا نبحث عن منصب أو نحصل على أموال من أي جهة ، كان يمكن لنا أن نتبنى الخطابات السائلة والمائعة ونرضخ لعنف الميليشيا ونقبل بفتات أموالهم ونعيش في حالة إنكار ونستعيض بتفسير الأحداث بإسقاطها على الكيزان والفلول..

أتظنون أنه كان يصعب علينا أن نعيش في حالة الخلاص الفردي التي انتهجها كثير من الضعفاء نفسياً وهربوا بحثاً عن حياتهم الشخصية وتركوا السودان خلف ظهورهم، لا يهمهم إن قُتل السودانيون أو سقطت الدولة أو حكم الشيطان نفسه البلاد..

كان يمكن لكثير من المدافعين عن هذه البلاد أن يعيشوا في خلاصهم الفردي ويعتزلوا هذه الظروف ويناموا في أماكنهم مطمئنين، لا يمسهم مكروه في أنفسهم ، ولكن مادفعهم هو وعي بخطورة هذه الميليشيا وبضررها على السودان والمواطنين، تصدى هؤلاء الشرفاء بعزم وصدق وجابهوا الصعاب لا لمنصب أو مكانة بل دفاعاً عن السودانيين وحقهم في الحياة والعيش ..

ظلت هذه الصفحة تتكلم منذ سنين عن الخطر الوجودي الذي يواجه السودانيين بسبب هذه الميليشيا وباستغلالها لحالة الاستحسان الشعبي الرافض للإسلاميين وتوظيفه لصالح تمكينها وتوسعها وضربها لخصومها والرافضين لها ، نحن ندرك ما يحاك ضدنا وما تسعى له تلك الميليشيا ونعرف حجم المهددات الوجودية التي تواجهنا ، نحن لا نكتب لأننا نحب أن نكتب ولكن لمعرفتنا بخلاصات الأمور ونتائجها فاعتبروا وادعموا من يدافعون عنكم، فإن نجوا نجوتم وإلا كان لكم مما لاقوه نصيب ..

Hasabo Albeely