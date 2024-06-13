بعد الدعامة دخلوا بيوت المواطنين.. قال لي الكيزان لبسوا لبس الدعم السريع ودخلوا بيوت الناس اصلا دي حركاتهم

بوست مؤقت ..

يوم مجزرة ٨ رمضان ٢٠١٩ بالقيادة العامة ، قلت ليو القتلو الناس ديل الدعم السريع ، قال لي لا لا ديل كتائب الظل بتاعت الأمن الشعبي ، قلت ليو دي أسلحتهم وملابسهم وعرباتهم ، قال لي لا لا ديل كتائب على عثمان لابسين ذيهم ..

يوم فض الإعتصام قلت ليو الدعم السريع فض الإعتصام ، قال لي لا لا ديل كتائب الظل بتاعت علي عثمان ، قلت ليو في فيديوهات بتثبت كدا والمعتصمين قالوا ديل الدعم السريع ، قال لي لا لا ديل الكيزان ..

اول الحرب قال لي الكيزان قومو الحرب خلاس ، قلت ليو دا إنقلاب الدعم السريع، قال لي دي حرب الكيزان والفلول ..

بعد الدعامة دخلوا بيوت المواطنين جاء قال لي الكيزان لبسوا لبس الدعم السريع وخشو بيوت الناس اصلا دي حركاتهم والمصنع بتاع الملابس حقهم ..

اليوم اتصل علي وهو مسافر مصر تهريب ، قال لي انا عايز اقول ليك حاجة ياحسبو ، انا لمن كنت بنكر الحاجات دي انا بنكرها لانو إلصاق الجرائم الحصلت دي بالكيزان بسبب لي راحة نفسية على عكس إتهام الدعم السريع بيها ، قلت لي الراحة النفسية دي جاية من وين، قال لي عندي واحد في مجموعة واتساب قريبنا كوز انا بكرهو و ، قلت ليو ماتكمل ركز في رحلتك وربنا يوصلك بالسلامة ..



Hasabo Albeely