مزمل أبو القاسم: الحاقربك في الضلام يحدرلك!!

يقولون إن الجيش تسبب في قتل أي مدنيين (يهاجمهم الدعم السريع) لأنه يسلّح المستنفرين المساندين له ويمنح الدعم السريع رخصة لمهاجمتهم وقتل مدنيين أبرياء معهم..

وعندما يقدم الدعامة على حشد المستنفرين، ويبادرون بتسليحهم ويبلهم الجيش، ويسقط مدنيون ضحايا لتلك الهجمات.. يتهمون الجيش أيضاً بقتل المدنيين!!

يعني في الحالتين الجيش عندهم مُدان ومُلام على سقوط أي ضحايا بين المدنيين!

وبعد ذلك كله يدعون الحياد!!

الحاقربك في الضلام يحدرلك!!

#حيادكم_عينة ✌️

مزمل أبو القاسم