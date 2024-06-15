لمرتزق البائس

مرتزق أرسلته ام قرون إلى الخرطوم للسرقة فوجدها فارغة بعد أن نهبها من سبقوه من المرتزقة ، لم يستسلم وتوجه صوب مدني وكله أمل في عربة ينهبها ليفاخر بها اقرانه ، فوجدها أيضاً خالية، اخبروه أن الفاشر لم تسقط وفيها سوق كبير أسمه الفاشر أذهب هناك وكن أول الفاتحين ولك من غنائمها نصيب ، شد الرحال وكله قناعة أن هذه المرة ستكون غنيمتها كبيرة واموالها كثيرة، هاجر إلى الفاشر وتقدم الصفوف وكان أول المهاجمين، طق طرق طق فجاءته طلقة وأنهت أحلامه الدقلاوية ..

Hasabo Albeely

