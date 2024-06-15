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مرتزق أرسلته ام قرون إلى الخرطوم للسرقة فوجدها فارغة بعد أن نهبها من سبقوه (..)
لمرتزق البائس
مرتزق أرسلته ام قرون إلى الخرطوم للسرقة فوجدها فارغة بعد أن نهبها من سبقوه من المرتزقة ، لم يستسلم وتوجه صوب مدني وكله أمل في عربة ينهبها ليفاخر بها اقرانه ، فوجدها أيضاً خالية، اخبروه أن الفاشر لم تسقط وفيها سوق كبير أسمه الفاشر أذهب هناك وكن أول الفاتحين ولك من غنائمها نصيب ، شد الرحال وكله قناعة أن هذه المرة ستكون غنيمتها كبيرة واموالها كثيرة، هاجر إلى الفاشر وتقدم الصفوف وكان أول المهاجمين، طق طرق طق فجاءته طلقة وأنهت أحلامه الدقلاوية ..
Hasabo Albeely
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