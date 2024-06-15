فشلت قحط وهي محكومة وفشلت هي حاكمة وفشلت أن تكون (حكامة) عند الحاجه إليها ..

أرجلوا ياناس وأقيفوا مع ناسكم ديل وقفة وااضحه وصلت بيكم المرحله إنكم تخجلوا تترحموا على ود يعقوب ولو من باب الإنسانية !!

معقوله تقولوا نحن مالنا ومالوا حتى في لحظة الوجع الزي ده ماقادرين تعبروا عن أبسط الحاجات للشريك بتاعكم ..

خليكم حكامات بضمير بعد الدفع ده كلوا ماعايزين ترجلوا ..

إخس إخس إخصيين تلاته مخصيين !!



تبيان توفيق