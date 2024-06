قال ليك حمالة الحطب ( حنان ام نخرة، أو حنان تقسيم) قالت لي ناس المشتركة استسلموا عشان مافي مدينة محاصرة نجت من الحصار وقامت ضربت ليهم مثل بي طليطلة واشبيلية وقرناطة وقرطبة، طيب اول شي يا حنان تقسيم انت عارفة ديل بعد استسلموا حصل في سكانهم شنو؟ ولا الزول الوزع ليك الاسكربت ما وراك؟

المدن دي قاعدة في الأندلس الجزء الجنوبي من اسبانيا واخر مدينة سقطت غرناطة والاسبان قالوا للمسلمين الهناك سلموا المدينة ما بنسألكم، بعد سلموهم المدينة أجبروا السكان على تغيير دياناتهم لي مسيحين كاثوليك وعملوا محاكم تفتيش ونشأ جيل جديد اسمه الموريسكيون( المسلمين المغيرين دينهم يعني) عارفة الكلام دا ولا تلقاك فاكرة اشبيلية دا محل شيشة في العمارات والدعم السريع حاصره واستلمه، ما بعيد عليك والله.

شي تاني انت ما سمعتي بي مدن نجت من الحصار في مصر القاعدة فيها وحايمة من كافي لي كافي اسألي أقرب شافع مصري من حصار السويس، اي حصار مدينة السويس من قبل الإسرائيليين في حرب أكتوبر، والله انا خايفك تكوني ما عارفة حرب أكتوبر دي يعني شنو، المهم مراعاة لجهلك في الحرب دي المصريين حاربوا إسرائيل عشان يعدو قناة السويس ويرجعوا سيناء قوم أثناء الهجوم فرقة من الجيش الصهيوني عبرت القناة من الشرق للغرب وفرضت حصار علة مدينة السويس من شهر أكتوبر ٧٣ لحدي شهر يناير ٧٤ عارفة الاتصدى ليها منو ؟ الجيش التاني الميداني ومعاه المقاومة الشعبية وكتائب المجاهدين بقيادة الشيخ حافظ سلامة، عارف كلمة جهاد دي بتوترك انت والكفيل المرسل ليك الاسكربت

في فيلم the darkest hour الانجليز قالوا لي تشرشل نفس كلامك دا انه المانيا محاصراك امشي اتفاوض معاها قالهم ( you can not reason with tiger when your head inside his mouth)

دا طبعا غير ستالينغراد وغيرها من المدن الصمدت فترات أطول من السويس ومن عصب الارترية ومن المدينة المنورة في الخندق

بقولي ليه في مدن كتيرة اتحاصرت وما سقطت، لي سبب واحد الناس الفيها شجعان ما سنابل معرصين جنجويد زيك

