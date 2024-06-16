الدرس المستفاد لبقية بقاع السودان من الفاشر

-الدرس الأول: البكا بحرروه اهله

– ماف دواس بدون غبينة

– من يطلب الموت ويهاجم ويتقدم تكتب له الحياة

– الدرس الثالث : البكا بحرروه أهله

– الحكمة القديمة قال الغلام لأمه سيفي قصير قالت له تقدم خطوة يطول.

– الدرس الأخير: البكا بحرروه أهله.

بدون إستصحاب هذه الدروس والحكم لن تهزم المليشيا ولن يتحرر اي شبر.

Alnour Sabah