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الدرس المستفاد لبقية بقاع السودان من الفاشر
الدرس المستفاد لبقية بقاع السودان من الفاشر
-الدرس الأول: البكا بحرروه اهله
– ماف دواس بدون غبينة
– من يطلب الموت ويهاجم ويتقدم تكتب له الحياة
– الدرس الثالث : البكا بحرروه أهله
– الحكمة القديمة قال الغلام لأمه سيفي قصير قالت له تقدم خطوة يطول.
– الدرس الأخير: البكا بحرروه أهله.
بدون إستصحاب هذه الدروس والحكم لن تهزم المليشيا ولن يتحرر اي شبر.
Alnour Sabah
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