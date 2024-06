الألباني بيرامي يسجل أسرع هدف في تاريخ اليورو – فيديو

سجل المهاجم الألباني نديم بيرامي أسرع هدف في تاريخ كأس أوروبا لكرة القدم عندما هز شباك إيطاليا حاملة اللقب بعد 23 ثانية من مباراتها، السبت، على ملعب “سيغنال إيدونا بارك” في دورتموند في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية للنسخة المقامة في ألمانيا.

وكان الرقم القياسي السابق بحوزة الروسي دميتري كيريتشنكو عندما افتتح التسجيل في مرمى اليونان بعد 67 ثانية في 20 يونيو 2004 في البرتغال ضمن كأس أوروبا 2004.

وعلى الرغم من تقدم ألبانيا، إلا أن المنتخب الإيطالي تمكن من تسجيل هدفين متتالين في الدقيقتين 11 و 16 عبر أليساندرو باستوني ونيكولو باريلا.

وانطلقت منافسات كأس أوروبا لكرة القدم، الجمعة، بفوز المنتخب المضيف ألمانيا على نظيره الأسكتلندي بنتيجة عريضة بلغت خمسة أهداف لواحد.

