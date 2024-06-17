يا تراجي.. أولاً اسمه مهبط طائرات لا مدرج، تانياً مستشفى فضيل لا فيهو مدرج لا مهبط ويا الله ترك فيهو طيرة، تالتاً الطابق الأخير خاتين فيهو بعض غرف العناية والباقي مظلات بالزنك، رابعاً لم يقصف الطيران المستشفى كما تروجين، خامساً بقية الوارد في تسجيلاتك الأخيرة لا يختلف عن قصة المدرج، وأخيراً القلبة القلبتيها فجأة دي ما خايله عليك!

حسين ملاسي