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أصبحت أمنياتهم أن يموتوا فقط.. دنيا زايلي !!
أصبحت أمنياتهم أن يموتوا فقط !!
بعض عناصر المليشيا نزعت تلك الديباجة الموضوعه ع الكاكي المكتوب (قوات الدعم السريع ) إستبدلوها بكلمة دنيا زايلي !!
هذه الأمنيات محققه وليست بقاسيه على القوات المسلحة السودانية فقط أمنحوها صبركم سيصُبكم الجيش طال الزمان أو قصر
اخر البليله حصحاص !!
تبيان توفيق
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