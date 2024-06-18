أصبحت أمنياتهم أن يموتوا فقط.. دنيا زايلي !!

أصبحت أمنياتهم أن يموتوا فقط !!

بعض عناصر المليشيا نزعت تلك الديباجة الموضوعه ع الكاكي المكتوب (قوات الدعم السريع ) إستبدلوها بكلمة دنيا زايلي !!

هذه الأمنيات محققه وليست بقاسيه على القوات المسلحة السودانية فقط أمنحوها صبركم سيصُبكم الجيش طال الزمان أو قصر

اخر البليله حصحاص !!

تبيان توفيق

