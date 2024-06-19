القحاتية التقزمية رشا عوض تستهزيء كذبا بالنبي صلى الله عليه وسلم وتخرج ما بداخلها من خب.ث ابتغاء مرضاة من يكفلها



قال صلى الله عليه وسلم ” من تقول علي قولا لم أقله فليتبوأ مقعده من النا.ر”

وقال من تحلم بحلم لم يحلمه كلف ان يعقد بين شعرتين في النار وليس بعاقد

تستهزيء بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعز الاسلام بأحب العمرين اليك … ”

هذا مثال لما تريد قحت أن تفعله في السودان

سلالة القراي الخائف من سورة الزلزلة

هكذا يخرجوا أضغانهم

عرفنا جيدا من يصطف مع معسكر ابليس الجنجويدي

اكرهي الكيزان كما شئت؛ واتركي لنا ديننا ونبينا

الى اين تتجه قحت تقزم؟

محمد هاشم الحكيم

