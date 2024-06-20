عمران عبد الله مستشار قائد التمرد عنده طريقة مضحكة في الرد على الأسئلة، كل اتهام يرده إلى الفلول، ودون أن يرمش له جفن اتهم اليوم مراسل الجزيرة في تقريره عن التدوين العشوائي للدعم السريع على أحياء مكتظة بالمدنيين في أم كرري، بأنه يردد ما يقوله الفلول، وعندما اعترضت المذيعة على ذلك، اتهمها أيضاً بأنها منحازة لجيش الفلول،

وعندما عرضت عليه قرار مجلس الأمن بفك الحصار عن الفاشر قال لها أن مجلس الأمن غير محايد وفلولي، وعندما عرضت عليه كذلك تقرير صحيفة نيويورك تايمز عن هجمات على المدنيين أظهرتها الأقمار الصناعية في دارفور تحمل تكتيك الدعم السريع، قال لها بصورة جادة إنه يمكن لأي شخص أن يقدم رشوة للصحيفة وتقول ما يريد. أي بمعنى أن صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تلقت رشوة من الفلول، أما الباشا طبيق فحدث ولا حرج.

يا ترى حميدتي دا بجيب النوعية دي من المعتوهين من ياتو مستشفى؟

عزمي عبد الرازق

