🔴 يجب منع دخول أي موظفة تجي المكتب مكبرتة وللا مدخنة وللا ريحتها طاقة!

غير ضرورة منع المكياج الصارخ للمذيعات والحنة والتياب الكيف كيف، يجب على المسئولين منع دخول أي موظفة في أي وظيفة تجي المكتب مكبرتة وللا مدخنة وللا ريحتها طاقة!

يا عمار شيلا.. إن كانت التياب الكيف كيف والمكياج الصارخ والحنن يسمح بها أمام كاميرات النيل الأزرق، وكان الأولى منعها، فهي قطعاً لا تناسب التلفزيون القومي ويجب أن تبتدر عهدك بمنعها، وإياك والخضوع للضغوط، والبيحاول يبتزاك ويقول عليك كوز.. قول ليهو آي كوز!

أنا لو مدير التلفزيون أي واحدة محننة ما بخليها تظهر قدام الكاميرا، أما المكياج فالأساسي فقط، وحتى التياب يكون ليها شروط وليس هكذا من عمق وطرف الدولاب وكيفما اتفق!

حسين ملاسي

