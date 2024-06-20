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العجب النسوان في الوسط ده .. منتهى السوء والاستغلال وعدم الاحترافية
قلناها سابقا .
أسوأ ملف سوداني وأسوأ ملة ظهرت في هذه الحرب ، هي شلة الإعلام.
ياخ ديل طلعوا اكعب من بتاعين جامعة الخرطوم..
والعجب النسوان في الوسط ده .. منتهى السوء والاستغلال وعدم الاحترافية وضعف الامكانيات خاصة الفكرية ، وتامنها موية .
نطلع من تسابيح ، نقع في ايه افرو، نمرق منها نقع في رشا عوض ، وهسع جاتنا عزة ايرا .
عزة ايرا دي منو ؟
وليد محمدالمبارك احمد
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