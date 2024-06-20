العجب النسوان في الوسط ده .. منتهى السوء والاستغلال وعدم الاحترافية

قلناها سابقا .

أسوأ ملف سوداني وأسوأ ملة ظهرت في هذه الحرب ، هي شلة الإعلام.

ياخ ديل طلعوا اكعب من بتاعين جامعة الخرطوم..

والعجب النسوان في الوسط ده .. منتهى السوء والاستغلال وعدم الاحترافية وضعف الامكانيات خاصة الفكرية ، وتامنها موية .

نطلع من تسابيح ، نقع في ايه افرو، نمرق منها نقع في رشا عوض ، وهسع جاتنا عزة ايرا .

عزة ايرا دي منو ؟

وليد محمدالمبارك احمد