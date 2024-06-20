من حق البزعي يااستاذة

مع تقديرنا لقومية كل الازياء المرتبطة بالقبائل السودانية الا ان هنالك مايمكن ان يكون متفقا عليه بين كل قبائل السودان، التوب السوداني والجلابية والعمة، حفاظا على هوية التلفزيون وشكل الشاشة، لو انفتحنا على كل ازيائنا المحلية فان الامر سيكون مزعجا جدا لان السودان به تلتمية قبيلة، لو اصر كل شخص على ارتداء ما يعبر عن هويته فالامر سيكون خارج السيطرة، من حق مدير التلفزيون ان يحدد الازياء حسب هوية الشاشة..

دى ضوابط وهوية شاشة يا بتنا..

حكاية استخدام فزاعة القبلية فى تصفية الخلافات وفرض الراي دى حقو الناس تبعد منها…

التلفزيون يحتاج الى ضبط اكبر فى شاشته يابزعي

محمد عبدالقادر