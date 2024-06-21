اتهام بركة ساكن لقحت بان لها نصيب في دم السودانيين لا يخرجه من ملة الثوار لملة الكيزان

مثلنا السوداني بيقول الما بتريده خاف الله فيهو…

اولاً: من حيث الكتابة يركة ساكن ده من افضل الروائيين السودانيين .. زول كتاب بخشم الباب .. مش عشان الناس اختلفت معاهو يطلعوه ما بيعرف يكتب او رواياته تافهة ساي هههه الزول روائي فخيم شئنا أم أبينا …

ثانيا بالنسبة للموقف السياسي ما شرط المبدع دائما يكون في الموقف السياسي الصحيح بالنسبة للبعض .. يعني مثلا الطيب صالح بجلالة قدره جاب ليهو رخوة اخر ايامه مع الانقاذ وفي ناس اتهمته رغم مكانته الادبية بانه لا يمتلك الوعي السياسي الكافي.

ثالثاً: بركة ساكن ديمسبري أصيل ووقف ضد الإنقاذ حتى سقوطها .. وهو من قلب الصفوف المدنية .. اتهامه لقحت بان لها نصيب في دم السودانيين لا يخرجه من ملة الثوار لملة الكيزان بأي حال من الأحوال … اعتقد شخص في مكانة ساكن لا يجب ان تخسره طالما لم تكسبه .. خلي شعرة معاوية قايمة والسياسة دي فن الممكن والمستحيل ..انا هنا لست بمقام الدفاع عن بركة ساكن فهو قادر على ذلك .. لكن اتمنى من كوادر قحت ان يعرفوا من ومتى وكيف يهاجموا … واتمنى وحدة الصف المدني … طبعا حا يجوا ناس من قحت برضو يهاجموني هههههه

رابعا دي نسيتها : المواقف السياسية لا تبنى على الاحقاد .. والكلام ده موجه لبركة ساكن ولاسماء محمود محمد طه ولكل زول لانك ممكن ترتكب الخطيئة من حيث لا تدري

زهير الزناتي