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مزايدة رخيصة ركب موجتها بعض من يريدون أشعال الفتنه والحريق في شرق السودان
لو كان لدينا حكومة قوية وقابضة ونافذه لما تجرأ أحد على اقتحام مباني التلفزيون الرسمي والعبث داخل أستديوهاته..
لو كان لدينا وزير إعلام مالي قاشه لما تجرأت مذيعة مغمورة على تجاوز لوائح العمل بهيئة التلفزيون والضغط بمكونها القبلي لتلعب بالنار في منطقة حساسة وخطرة..
هذه مزايدة رخيصة ركب موجتها بعض من يريدون أشعال الفتنه والحريق في شرق السودان وهو ما يتطلب الحكمة والحسم في ذات الوقت..
#ام_وضاح
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