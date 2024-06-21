الواحد كل ما يقول تاب وهجر الفيس ومجايبو يلقي موضوع يفور الدم ويهيج المصران.

مؤسف جدا أن قصة مذيعة تلفزيون السودان تخرج عن طبيعة الخلاف بين مدير وموظفة. ويصل لاقتحام مواطنين من البجا لاستديو التلفزيون بورسودان احتجاجا لمنع البزعي مدير التلفزيون المذيعة الظهور بزى البجا في الشاشة القومية.

ما عندنا مشكلة مع لبس البجا ولا اى زى سوداني خاص بقبيلة

المشكلة بتكون في مناسبة الظهور باللبس المعني في برامج لا علاقة لها بفلكلور القبيلة. دا تلفزيون كل القبائل البتشترك في زي واحد قومي (جلابية وتوب) وكل العالم بعرفنا بيهو.

ظهورك بحبات الودع والخرز واكسسوار الفوق راسك دا الا يكتبو معاهو في شريط (زى خاص تبع البجا) لانو مافي موضوع يخلي المشاهد يفهم دا لبس شنو. منطقي جدا مذيع من الشرق يظهر بجلابية وسديري لكن الما منطقي مع الجلابية والسديري يخت خلال في راسو.

الاعلامي فطن للسياسة التحريرية والملاوة فيها غباء ما اكتر

امشي على ربعك واقنعيهم ببساطة القصة وانو في أكبر منها وهى حرب ومجاعة ونزوح ولا شنو يا ريس محمد عبدالقادر

سلمى سلامة