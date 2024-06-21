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مسيرية الدعم يريدون معاقبة مسيرية “بورتسودان”
مسيرية الدعم يريدون معاقبة مسيرية “بورتسودان” .
ما زال مواطنو القبيلة يدفعون ثمنا باهظا للتحرر من تركة إستغلال دقلو للقبيلة لنصرة مشروع الإمارات في المنطقة.
المليشيا تعاقبهم بشدة لإيقاف محاولات خروج القبيلة كاملة من صفوفها ، كما ترسل رسالة لغيرها من القبائل التي ذهبت وفودها لبورتسودان : المليشيا لا تتسامح مع حرية القرار و البحث عن المصالح الذاتية للقبيلة بعيدا عن آل دقلو.
حرق سوق الفولة اليوم لا يقل في الإجرام عن قصف “ود السماني” أو حرق معسكر “أبو شوك” و تصفية أبناء الزغاوة في نيالا.
محاولات إخضاع ، ليس لها حل سوى الصمود و القتال .
عمار عباس
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