فيسبوك
🔴 وفود الحواضن البتقابلكم في بورتسودان ما عندها أي تأثير على الجنجويد، فشنو، ما يمسكوا بيك زمن
يا عمك.. وفود الحواضن البتقابلكم في بورتسودان ما عندها أي تأثير على الجنجويد وبراك شايف، فشنو، ما يمسكوا بيك زمن ساكت.. وركز في شغلك!
يا عمك.. انت صدقت ما يقال مجازاً أن الهلال والمريخ هما أكبر حزبين في السودان.. وللا شنو؟
يا عمك.. العمليات وعرفناها فأنت الأدرى بها، ولكن، نظريتك شنو في تأخير إعلان تسميتك لرئيس الوزراء!
حسين ملاسي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة