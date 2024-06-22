🔴 وفود الحواضن البتقابلكم في بورتسودان ما عندها أي تأثير على الجنجويد، فشنو، ما يمسكوا بيك زمن

يا عمك.. وفود الحواضن البتقابلكم في بورتسودان ما عندها أي تأثير على الجنجويد وبراك شايف، فشنو، ما يمسكوا بيك زمن ساكت.. وركز في شغلك!

يا عمك.. انت صدقت ما يقال مجازاً أن الهلال والمريخ هما أكبر حزبين في السودان.. وللا شنو؟

يا عمك.. العمليات وعرفناها فأنت الأدرى بها، ولكن، نظريتك شنو في تأخير إعلان تسميتك لرئيس الوزراء!

حسين ملاسي

