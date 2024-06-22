من غير فرض هيبة دولة بحكومة دكتاتورية (رشيدة) السودان ده ما حيمشي قدام ولا شبر
نحنا دايرين حكومة لو فكرتا تقفل ليك شارع بي بمبر بس تجي تغرفك ما يعرفوا محل ودوك .. و اصحابك البعملوا حملة اطلقوا سراح فلان يغرفوهم واحد واحد و يفكوهم بعد ٣ ايام ….. تاني لو زول سالهم اها فلان حصل معاهو شنو؟ يقولوا فلان منو؟ اول مرة نسمع بيهو
ولو قلت كلمة ( قبيلتي) دي يودوك ورا الشمس …
بالمناسبة هسي الدول الحولنا المستقرة دي كلها عاملة كدة….عشان كدة مستقرة و ماشة لقدام رغم عدم رضى ناس كتار جدا ببعض التفاصيل.. لكن كدي فكر ارفع راسك بس
والله مع الشعب الفوضوي ده لا بتنفع ديمقراطية لا رأي و الرأي الاخر
خصوصا انو السوداني اساسا عندو فخر زايد ما عارفو جايبو من وين و اعتزاز زايد ما عارفو جايبو من وين ولا مصدر الاستحقاق ده شنو…. ف عشان كدة محتاجين ضفر زيادة
من غير فرض هيبة دولة بحكومة دكتاتورية (رشيدة) السودان ده ما حيمشي قدام ولا شبر
Ahmed Crash
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