نحنا دايرين حكومة لو فكرتا تقفل ليك شارع بي بمبر بس تجي تغرفك ما يعرفوا محل ودوك .. و اصحابك البعملوا حملة اطلقوا سراح فلان يغرفوهم واحد واحد و يفكوهم بعد ٣ ايام ….. تاني لو زول سالهم اها فلان حصل معاهو شنو؟ يقولوا فلان منو؟ اول مرة نسمع بيهو

ولو قلت كلمة ( قبيلتي) دي يودوك ورا الشمس …

بالمناسبة هسي الدول الحولنا المستقرة دي كلها عاملة كدة….عشان كدة مستقرة و ماشة لقدام رغم عدم رضى ناس كتار جدا ببعض التفاصيل.. لكن كدي فكر ارفع راسك بس

والله مع الشعب الفوضوي ده لا بتنفع ديمقراطية لا رأي و الرأي الاخر

خصوصا انو السوداني اساسا عندو فخر زايد ما عارفو جايبو من وين و اعتزاز زايد ما عارفو جايبو من وين ولا مصدر الاستحقاق ده شنو…. ف عشان كدة محتاجين ضفر زيادة

من غير فرض هيبة دولة بحكومة دكتاتورية (رشيدة) السودان ده ما حيمشي قدام ولا شبر

Ahmed Crash