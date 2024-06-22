هزيمة مليشيا ال دقلو تحتاج قوة صغيرة العدد كثيفة النيران سريعة الحركة….

الجيش النظامي لن ينهزم امام التمرد ولكنه لن ينتصر عليه بدون هذه القوة المكافئة للتمرد…

تأخير تجهيز واعداد هذه القوة سياخر الانتصار…

تطببق النموذج اعلاه في الفاشر حطم قوة التمرد المادية والمعنوية

#المقاومة_الشعبية_المسلحة

#جيش_واحد_شعب_واحد

منير الخمجان