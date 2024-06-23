اخدت لي اجازة قصيرة بدت يوم الوقفة و انتهت امبارح .. سافرت قضيت ايام العيد مع الوالدة و اخواني و اهلنا في إسوان و باقي الأيام كانت مع ناس بحري و اولاد الشعبية الموجودين في القاهرة .. رغم إنها كانت اجازة صغيرة جدا لكن كانت عظيمة جدا و كلها رحمة و محبة .. و طبعا كالعادة ما كان في زول عندو خبر وصولي او مغادرتي .. داهمت البيوت مداهمة و الما بلقاهو بتصور ليهو قدام عمارته .

اجمل حاجة إنو ناس بحري الشعبية الموجودين في القاهرة انقسمو نصين .. النص الاول ديل ناس الشعبية (شمال ) و ديل اختارو اجمل مكان في جمهورية فيصل و قعدو فيهو و النص التاني ديل ناس الشعبية ( جنوب ) و ديل اختاروا اسواء مكان في جمهورية فيصل 😂😂 اساسا ناس الشعبية جنوب دائما مخالفين ههههههه كل الحب والله للشعبتين و لشعب بحري العظيم المنتشرين في القاهرة و الواطين الجمرة في السودان .

اول ما نزلت القاهرة اخترت المكان الموجود فيهو اولاد بحري الكانوا و لا زالوا متعاونين مع المليشيا و مشيت عليهم في شقتهم قلت اعمل ليهم مفاجأة .. شافوني بالعين السحرية و رفضوا يفتحوا لي الباب 😂😂 .

اي زول كان متعاون مع المليشيا ولقيتو في القاهرة بلقاهو منطط عيونو فوق راسو وخايف و مرعوب و بيحاول يشرح و يوضح موقفه المقرف و المخزي .. في ناس منهم طالتهم اشاعات و قصص غير حقيقية و ديل احنا عارفنهم و واثقين منهم .. لكن البقية بالدليل و الثااااابتة و المشنقة في انتظارهم باذن الله .

كل الحب لكل الناس القابلتهم و خجلونا بي كرمهم الشديد و بعتزر جدا من اي اسرة او زول ما قدرت اوصلهم لضيق الزمن .

ما كنت متابع اي اخبار خاااالص فشنو بالله اتبرعوا لي باهم الاخبار و الاحداث الحصلت في غيابنا

نزار العقيلي