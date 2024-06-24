داليا الياس: لكن كمان ما أي زول!!!

ياجماعة… أنا ممكن جدأ أتفهم وأقدر إنك كزول ملكي تلبس كاكي في الظروف دي تعبيراً عن التضامن والنفرة والإنحياز الكامل للوطن و للجيش وجهاز الأمن وعموم القوات النظامية وتسطر موقف واضح معنىً ومبنىً بكل ثبات وعزم وكرامة.

لكن كمان ما أي زول!!!

ما أي زول يا جيش… ما أي زول يا جهاز المخابرات العامة… ما من طرف تصرفوا الكاكي العزيز المقدس المحرومين منه جنودنا البواسل في الميدان!!!

ما أي زول كانت مواقفة مخزية وسلوكه منحرف وهو أساساً حثالة ونكرة نقبل إنه يلبس الميري ويخت دباجة ويعمل فيديو يتعابط فيه ويتحسب عليكم!!

ما أي زول يستحق هذا الشرف… ولا أي زول ممكن يشكل إضافة… ولا أي زول ممكن يمثلكم ويمثلنا ويمثل موقفنا في هذه الظروف!!

ياريت يا #جهاز_المخابرات_العامة ما تشوهوا نضالكم وعطاءكم وكل البتعملوا فيه بتجرد وتضحية يشهد ليها الجميع بمثل هؤلاء السواقط!! ماتجوطوا الشغلة رجاءاً.

الناس كلها أجمعت علي رجالتكم وبسالتكم وتجردكم…. فحرام والله يجوا الأنصاف والأشباه يتكلموا بي لسانكم وينسبوا نفسهم ليكم مهما كانت الظروف.

مابنرضاها ليكم الله يعلم…

هذا مع محبتنا التي تعلمون ✌️🌹

د(اليا) س