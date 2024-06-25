فيسبوك
مصطفى ميرغني: سندعم الجيش منتصرا وسندعمه منهزما
كل يوم يقدم أبطال القوات المسلحة وبقية القوات الأخرى المساندة، أرواحهم ودماءهم رخيصة؛ ليتحرر هذا الوطن و لأرجع أنا و أنت إلى بيوتنا،معززين مكرمين،فأحسنوا إليهم بدعواتكم و بكلامكم الطيب عنهم و بتفقد أسرهم و أهليهم،و بالذب و الدفاع عنهم.
سندعم الجيش منتصرا وسندعمه منهزما
لن نخونه و لن نطعن فيه و لن نعين العدو عليه
لا بديل للجيش إلا الجيش
و لا خيار لنا كمواطنين إلا أن نقف مع الجيش
نصر من الله وفتح قريب
قابلت رجلا فاضلا قالي أنا القائد الفلاني في الميليشيا ود عمنا
لكن لست معهم و لن أؤيدهم رغم القرابة فالحق أحق أن يتبع
فما كان مني إلا قبلت رأسه احتراما لشجاعته
مصطفى ميرغني
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة