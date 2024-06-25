مصطفى ميرغني: سندعم الجيش منتصرا وسندعمه منهزما

كل يوم يقدم أبطال القوات المسلحة وبقية القوات الأخرى المساندة، أرواحهم ودماءهم رخيصة؛ ليتحرر هذا الوطن و لأرجع أنا و أنت إلى بيوتنا،معززين مكرمين،فأحسنوا إليهم بدعواتكم و بكلامكم الطيب عنهم و بتفقد أسرهم و أهليهم،و بالذب و الدفاع عنهم.

سندعم الجيش منتصرا وسندعمه منهزما

لن نخونه و لن نطعن فيه و لن نعين العدو عليه

لا بديل للجيش إلا الجيش

و لا خيار لنا كمواطنين إلا أن نقف مع الجيش

نصر من الله وفتح قريب

قابلت رجلا فاضلا قالي أنا القائد الفلاني في الميليشيا ود عمنا

لكن لست معهم و لن أؤيدهم رغم القرابة فالحق أحق أن يتبع

فما كان مني إلا قبلت رأسه احتراما لشجاعته

مصطفى ميرغني