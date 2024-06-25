تبيان توفيق: كيف نعمل دون خسائر !!

من خلال المنشور ده حأتناول أحداث سابقه وأنا شايفه إنها بتستحق إننا نقيف عندها أقلاها للعِبره والعظه وعشان نتعلم منها ..

الحدث الأول إستهداف إفطار مصابي ومستنفري مجموعة البراء إبن مالك بمدينة عطبره والحدث الثاني إستهداف مطار الفرقة الثالثه مشاه في زمن كان الفريق البرهان متواجد بمدينة شندي والحدث الثالث حصل اليوم بمحاولة إستهداف منزل الزعيم الرشايدي مصلح نصار لأنوا إستضاف مجموعه من قيادات قبيلة الرزيقات والمسيرية ودينكا نوك !!

الأحداث دي مجتمعه ماكان عندها تفسير غير إنو المليشيا دي عايزه تعمل إثارة غبار إعلامي وبتفتش على نصر ميداني مزيف .. مع ذلك ..

إذا كان الإستهداف ده وقع الليله كان الخسائر حتكون كبيره وموجعه زي ماحصل في مسيرة عطبره وكان التأثير النفسي والضرر حيكون كبير جداً جداً .. مع إنو كان ممكن نتجاوز الإخفاق ده بي حاجات بسيطه وممكنه .. وعليه أنا بقول إنو ولاية نهر النيل وولايه النيل الأبيض وولاية سنار وولاية القضارف وكل ولاية حولينها تواجد لمليشيا الدعم السريع مفترض تفهم إنو العمل السياسي والإجتماعي البيجمع قيادات سياسية وإدارات أهلية ورموز مجمتع الولاية المعنية يكون عملهم من دون إعلام مسبق ،،

مافي داعي تعمل إعلام للعمل بتاعك ماقبل التجمع إنتو ممكن تشتغلوا وتنفذوا برامجكم وتكونوا متقدميين وتنشروا الخبر بعد إنتهاء العمل .. إذا كان الخلاصه هي تحقيق أو تنفيذ عمل معين فممكن يتعمل من دون تحديد مواقع ومن دون تفاصيل مع تمليك المخرجات لوسائل الإعلام مابعد إنتهاء البرنامج المحدد .. الحاجه دي بتقلل ليكم الأخطار في ظل الإستهداف الموجود وفي ظل وجود اصحاب النفوس الضعيفه !!

عشان كده أنا بقول ياريت الوعي الجمعي ده يكون موجود والناس تفهم إنو الحرب بتاعة المليشيا دي حرب وسائله جبانه خسيسه ووسخانه وأصلها قائم على الغدر والخيانه !!

خلونا نفوت الفرصه ونعمل بي فهم عشان ماتجي خسائر تخليكم تندموا عليها بسبب تصوير وشوااا وشوفانية وهز عضلات ،،

إذا كان وقعت إصابات في وفد الرزيقات والمسيريه الدينكا نوق الكانوا الموجودين بمنزل مصلح نصار حيكون السبب الأساسي شنو ؟ غير عدم الوعي بخطورة الوضع !!

تحياتي وامتنانني

تبيان توفيق الماحي ( تتي )